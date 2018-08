Importer ng baboy, manok tatanggalan ng permit ni Piñol

IKAKANSELA ni Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang permit ng mga importer ng baboy at manok sa ilalim ng tinatawag na Minimum Access Volume (MAV) mechanism kapag hindi pa nag-aangkat ang mga ito na sinisisi ng iba sa pagsipa ng mga presyo nito.

Sinabi ito ni Piñol matapos niyang malaman na 43% ng mga import permit para sa manok ay hindi pa ginagamit, na pinagsususpetsahan ng iba na naghihintay ang mga itong mag-angkat kapag malapit na ang Pasko para mas mahal na nilang maibebenta ang mga ito.

Sabi ni Piñol, pagbabawalan na rin mag-angkat ang mga may import permit sa ilalim ng MAV na hindi pa nag-aangkat kaya may kakulangan ng baboy at manok sa merkado na siyang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.

Nagpatawag ng pulong ang Philippine Council for Agriculture and Fisheries kamakailan at ipinakita ng mga magsasaka at ma­ngingisda na halos hindi naman gumagalaw ang farmgate prices at hindi lumalaki ang kanilang kita.

Sabi ni Raul Montemayor, isa sa mga kinatawan ng agriculture sector sa mga pulong ng Department of Agriculture, ang merkado dapat ang tingnan ng pamahalaan dahil nandoon ang mga kumikita sa pagtaas ng presyo at hindi ang mga magsasaka.

Sinisisi ng mga magsasaka at mangingisda ang mga market speculator at mga hoarder sa pagmahal ng presyo ng mga pagkain.