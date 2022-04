Imported pansabong aprub ibiyahe; Manok, itik binawal ng DA

Inawat ng Department of Agriculture (DA) ang pagbiyahe ng mga manok, itik at iba pang mga ibon mula Luzon papuntang Mimaropa, Visayas, at Mindanao para hindi kumalat ang bird flu puwera lang ang mga imported na manok pansabong.

Sa Memorandum Circular No. 12 na pinir¬mahan ni DA Secretary William Dar noong April 6, 2022 ay pinagbabawal ang pagbiyahe ng mga buhay na manok, itik at lahat ng mga ibon kasama na ang mga itlog na ipa-ha-hatch sa loob ng 30 araw.

Sabi ni Dar, may mga kumpirmadong kaso na ng bird flu o avian influenza subtype H5N1 sa Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Laguna, Camarines Sur, Benguet, Sultan Kudarat, North Cotabato at Davao del Sur nitong Abril 4, 2022.

Unang pinagbawal ni Dar ang pagbiyahe ng mga ibon noong March 7, 2022 sa loob ng 30 araw.

Ayon kay Dar, hindi puwedeng ibiyahe ang mga manok, ibon at ang mga day-old breeder chicks, day old pullets, ready to lay pullets at hatching eggs ay maaari lamang kuhanin mula sa mga lugar na walang insidente ng bird flu.

Bawal din ibiyahe ang mga pigeon at manok pansabong at pinahihinto din ni Dar ang live bird markets sa mga lugar na may insidente ng bird flu.

Bukod sa imported na manok pansabong na papasok sa mga international airports at seaports sa Luzon papuntang Mimaropa, Visayas at Mindanao, maaari ring ibiyahe ang mga imported day-old chicks, day-old pullets at hatching eggs.

Papayagan namang ibiyahe ang mga itlog at ba¬lut basta lilinising mabuti ng acetic acid o suka at idadaan sa ultraviolet light disinfection bago ibiyahe. Papayagan din ang pagbiyahe ng karne ng manok basta may meat inspection certificate ito o certificate of meat inspection. (Eileen Mencias)