Imported dragon, butiki nasilat sa airport

Napigil ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BoC) sa Ninoy Aquino International Airport ang tangkang pagpuslit ng mga Bearded Dragons at Tegu Lizards na dumating sa Central Mail Exchange Center (CMEC) kahapon.

Ayon kay NAIA-BOC district collector Mimel Talusan, ang dalawang parcels na naglalaman ng 22 Bearded Dragons at 6 na Argentine Black and White Lizards na may street value na aabot sa P210,000 ay nanggaling sa Samutprakarn, Thailand.

Ang dalawang parcels ay dineklarang “Children toys” na pinadala ng isang nagngangalang Anuphop Wilit at ito ay ipinadala sa mga indibiduwal na umano’y naka-address sa Paranaque City.

Nadiskubre ang mga Bearded Dragons at Tegus makaraang isagawa ang 100% physical examination ng Customs -NAIA gamit ang x-ray scanner.

Ang nabanggit na parcel shipment ay sumailalim sa seizure and forfeiture proceedings dahil sa paglabag nito sa Section 1113 of RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act in relation to Section 117 and RA 9147 or the Wildlife Resources Conservation and Protection Act. (Otto Osorio)