Imported baboy tubong-lugaw sa P270 per kilo

Halos doble ang tubo ng mga nagbebenta ng imported na baboy sa merkado kung ibenta ito sa P270 per kilo na price ceiling sa pigue at kasim at P300 per kilo sa liempo.

Sa kuwenta ni Samahang Industriya sa Agriktutura chair Rosendo So, dapat ay P152.87 per kilo lamang ang presyo ng imported pork sa retail, lalo na’t sa mga grocery at supermarket, dahil P117.87 per kilo lamang ang landed cost nito kasama ang taripa at kahit pa isama ang delivery cost, storage cost at delivery sa retail outlets.

Sabi ni So, hindi problema ang importasyon ng baboy kung papasok sa taripa na 30% o 40%. “Hindi ‘yon ang problema,” sabi ni So. “Bakit ba ‘yong tariff ang titingnan.”

Sa hearing ng Tariff Commission kahapon na nag-ugat sa petisyon ng Department of Agriculture na babaan ang taripa sa imported pork, sinabi ni So at mga magbababoy na hindi na kailangang ibaba ang taripa sa imported pork dahil mabebenta naman ito ng mababa at nakakalaban pa nga ito sa lokal na industriya na pilay na pilay na dahil sa African Swine Fever. (Eileen Mencias)