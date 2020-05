Importansiya ng higher education

Dahil sa Covid-19, panandalian pong itinigil ang operasyon ng halos lahat ng mga opisina, pagawaan, eskwelahan, transportasyon, turismo, at iba pang sektor para tiyaking mananatili sa loob ng bahay ang mga Pilipino bilang paraan ng pagpuksa sa coronavirus.

Subalit kahit na po sa gitna ng isang public health emergency, importanteng patuloy ang trabaho ng tatlong sangay ng ating pamahalaan – ehekutibo, kongreso, at hudikatura para pangalagaan ang ating demokrasya.

Patunay po ang isinagawang espesyal na sesyon ng Kongreso at Senado sa kasagsagan ng lockdown para magpasa ng batas na makakatulong sa mga ahensya ng gobyernong labanan ang sakit na Covid-19 at bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang ating Pangulo sa pagtugon sa krisis.

Dahil po sa “Bayanihan to Heal as One Act”, naging posible ang emergency subsidy para sa 18-milyong low-income household sa bansa at iba’t ibang ayuda para sa mga manggagawa lalo na po sa ating mga frontliner.

Sa pamamagitan naman po ng “work-from-home” set-up, patuloy po tayo sa pagpipino ng mga nakabinbing panukala sa ating mga pinamumunuang komite – ang Senate Committee on Labor, Employment and Human Resources Development at Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education.

Hindi po tayo tumigil sa pagsasagawa ng konsultasyon online at pananaliksik para matiyak na mababalangkas natin ang mga Committee Report ng mga isinusulong nating mga panukalang batas na isinalang natin sa pagdinig bago ipatupad ang lockdown tulad ng Labor Education Bill, Medical Scholarship Bill at National Higher Education Day Bill.

Nakatakda po nating i-sponsor ang mga naturang batas ngayong linggo sa ating sesyon sa Senado.

Layunin po ng “Labor Education Bill” na mailahok sa kurikulum sa kolehiyo ang pagtuturo ng mga karapatan ng ating mga manggagawa, mga labor standard tulad ng Occupational Safety and Health at mga obligasyon ng mga employer gaya ng pagbibigay ng mga benepisyo at pagbabayad ng tamang buwis.

Makakatulong po ito para maiwasan ang pang-aabuso sa ating mga manggagawa at mapatingkad din ang etika sa pagnenegosyo. Naniniwala po tayo na kung alam ng bawat manggagawa ang kanilang mga karapatan, mas magiging maayos ang takbo ng negosyo at parehong makikinabang ang mga manggagawa at employer.

Ipinagmamalaki naman po nating i-sponsor ang “Medical Scholarship Bill” dahil bukod po sa ito ang Senate Bill No. 1, aktibong isinusulong din po ito ng ating Senate President, Senator Tito Sotto, gayundin ng ating mga kasamahang sina Senator Ralph Recto at Senator Grace Poe.

Layunin po ng batas na magtatag ng “Medical Scholarship and Return Service Program” para mas maraming kabataang Pilipino ang makapag-enrol sa kursong pang-medisina lalo na po sa mga rehiyong wala pang mga School of Medicine. Tugon po ito sa kakulangan ng mga doktor sa bansa.

Wala gagastusin ang mga iskolar na makakasama sa programa. Babayaran po ng gobyerno ang kanilang tuition fee, mga libro, accommodation, transportation, uniform, equipment, internship fee, board exam review fee at iba pa.

Subalit kailangan po silang magbalik ng serbisyo at inaasahang magsisilbi sila sa ating mga pampublikong ospital lalo na po sa mga kanayunan pagkapasa nila sa board exam. Isang taong serbisyo po ang hihingin sa kada taong nabigyan sila ng medical scholarship.

Noong 2018, isinulong po natin ang “National Tech-Voc Day” Law para iangat ang antas ng tech-voc. Ngayon, isinusulong naman po natin ang “National Higher Education Day” Bill bilang pagkilala sa papel ng Commission on Higher Education (CHED) na sa loob ng 25 taon ay nagsilbing tagapagtimon ng mga higher education institution sa Pilipinas. Isang paraan din po ito ng pagkilala sa aktibong gampanin ngayon ng mga unibersidad sa pagsugpo sa Covid-19.

Ang special working holiday na gugunitain tuwing ika-18 ng Mayo ay naglalayong mabigyan ng atensyon ang research and development lalo na po sa larangan ng agham at teknolohiya na pinangungunahan ng ating mga iskolar at siyentistang naka-base sa mga unibersidad.

Bilang Chairman ng Senate Committee on Higher, Technical and Vocational Education, naniniwala po tayo na dapat bigyang-pansin ang sektor ng higher education lalo na po ngayong umiiral na ang “new normal”.

Bukod sa pundasyon ang higher education sa pambansang kaunlaran at pagpapalawig ng ating mga industriya, sa ating mga kolehiyo at unibersidad din po magmumula ang mga bagong kaalaman, siyentipikong pananaliksik at mga inobasyong makakatulong para makaabante ang ating ekonomiya at lipunan sa gitna ng pandemyang Covid-19.