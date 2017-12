Impluwensiya ni Lucio Tan gumana sa yosi tax

Aminado si Senador Joseph Victor ‘JV’ Ejercito na dismayado siya sa pagkakasingit ng probisyon para sa pagbubuwis sa tobacco products sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN).

Katunayan, ayon kay Ejercito, muntik na siyang­ bumoto ng ‘No’ sa ratipikasyon ng bicameral conference committee report sa TRAIN.

“We voted yes pero critical yes at nagsalita nga ako na almost on a no because of my disappointment dahil nga po diyan sa pagkaka-insert ng tobacco tax du’n sa bicam,” pahayag ng senador.

Dismayado ang senador dahil masyado aniyang mababa ang ipinataw na buwis sa tobacco products na limang piso hanggang P10 lamang, gayong ang kanyang target ay P60 per pack.

“Kasi ang punto ko dito, I was worried sa inflation, so sabi ko sa halip na itaas natin ‘yung petroleum, ‘yung sa beverage tax which may cause for inflation, dito na lang natin bawiin dahil there is room for tobacco tax to be increase,” paliwanag ni Ejercito.

Pumayag lamang aniya siya sa TRAIN makaraang tiyakin sa kanya ni Senador Juan Edgardo ‘Sonny’ Angara, ang chairman ng Senate committee on ways and means, na babaguhin nila ito sa package 2 ng TRAIN.

Naniniwala ang mambabatas na gumalaw ang impluwensiya ng business tycoon na si Lucio Tan at ng kompanya nitong Philip Morris kaya’t naipasok na ang mababang tax rate sa tobacco products.

“Mukhang Lucio Tan and Philip Morris had a hand in this na pinasok siguro nila na napaka­baba ‘yung rate para sabihin na hindi na puwedeng galawin ‘yan, naipasok na sa package 1,” paliwanag ni Ejercito.

“Talagang na-disappoint ako na kasi ‘yung vested interest e, pumapasok pa rin talaga minsan. The gold still rules e, so si Lucio Tan parang ilang taon na tayong pinagloloko niyan dito sa gobyerno. He gets away with it every time e.

Ngayon kitang-kita po na ‘yung kanyang kamay ay talagang nakikialam,” pahayag pa ng senador.