Impersonator ni Sharon pumanaw na

Isa na namang stand-up comedian ang pumanaw. Ang pinakakilalang impersonator ng Megastar na si Sharon Cuneta na si Marvin Martinez a.k.a. Ate Shawee.

Pumanaw ito ngayong July 26 pagkatapos na makipag-battle sa sakit na liver cirrhosis. Last year lang din niya nalaman ang sakit niyang ito.

Sa kanyang huling Facebook post noong July 14, kunsaan, nitong July 15 lang siya nag-celebrate ng birthday, nag-post siya na malungkot at hirap pa rin daw siya sa kanyang situwasyon.

Aniya, “Birthday ko na bukas. Malungkot pa din at hirap pa din situwasyon ko. Lord Jesus kau na po ang bahala sa akin.”

Ang pamangkin niya na si Rafaela Martinez ay nag-post noong June 28 at humihingi ito ng tulong para sa kanyang tiyuhin. Sinabi nga nito na in bad shape na ang comedian/impersonator at any amount will do.

Nakiusap din ito na sana raw i-share nang i-share ang post niya at nagbabaka-sakaling makaabot daw sana kina Vice Ganda at Sharon.

Ngayong pumanaw na ito, hindi namin alam kung naging aware nga lalo na si Sharon naging kalagayan ng kanyang impersonator. Walang update kung ang paghingi nila ng tulong ay nakaabot nga kina Vice at Sharon. (Rose Garcia)