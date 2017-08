Impeachment vs Justice Sereno isinampa sa Kamara

Kahit walang gustong mag-endorso sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Ma. Lourdes Sereno sa Kamara, isinampa pa rin ng Volunteers Against Crism and Corruption (VACC) at Vanguard of the Philippine Constitution Inc., ang pagpapatalsik sa pinuno ng Korte Suprema.

Tinanggap ng tanggapan ni House Secretary General Cesar Pareja ang impeachment complaint nina VACC founding chairman Dante Jimenez at Atty. Eligio P. Mallari, pangulo ng Vanguard, subalit kung wala umanong endorser sa mga susunod na araw ay ibabalik ito sa mga complainant.

Base sa isinampang kaso nina Jimenez at Mallari, apat na culpable violation of the constitution at isang betrayal of public trust na asuntong ibinato kay Sereno.

Kabilang sa apat na culpable violation of the constitution ay ang pag-isyu umano ni Sereno ng administrative order para sa pagtatag ng bagong Judiciary Decentralized Office (JDO) at pagbubukas ng Regional Court Administrative Office (RC) sa Western Visayas na hindi otorisado ng Count En Banc; pag-appoint kay Atty, Solomon Lumbas bilang kanyang staff head II; appointment ni Atty. Brenda Jay Mendoza bilang Philippine Mediation Center Office chief sa pamamagitan lang ng memorandum na hindi dumaan sa en banc; at ang pagbibigay ng foreign travel allowances sa kanyang mga staff na hindi rin umank aprubado ng SC en banc.

Isang uri din umano ng betrayal of public trust ang ginawa ni Sereno dahil inupuan nito ang application para sa SC deputy clerk of court at chief attorney na bakante sa nakaraang tatlong taon at walong buwan.

Inireklamo rin ang dalawang posisyon ng assistant court administrator na mahigit apat na taon nang bakante.