Impeachment trial kay Bautista sa Nobyembre

Hahanapan ng oras ng Senado ang impeachment trial kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Juan Andres Bautista.

Ayon kay Senate Presiden­t Aquilino ‘Koko’ Pimentel III, maaaring isagawa ang impeachment trial sa huling lingg­o ng Nobyembre kaya pinaghahandaan na nila ito.

Katunayan aniya ay nire-review na nila ang rules at maaaring gamitin­g batayan ang mga panuntunan sa impeachment trial noon kay datin­g Supreme Court Chief Justice Renato Corona.

“There will not be any delay because we will hold trial on days when we are off from legislation work. Trial on Thursday, Friday and Saturday,” sabi ni Pimentel.

Samantala, tiniyak ni Atty. Ferdinand Topaci­o na si Bautista ang kauna-unahang opisyal ng Comele­c na mapapatalsik sa puwesto sa pamamagitan ng impeachment.

Ayon kay Topacio, isa sa mga naghain ng impeachment complaint, walang bigat ang pag-anunsyo ni Bautista ng kanyang pagbibitiw sa Comelec dahil wala naman itong nilagdaan na pormal na liham sa kanyang intensyon na umalis sa puwesto.

Iginiit ni Topacio na hindi naman ‘irrevocable’ ang pagbibitiw ni Bautista na maaari o hindi maaaring mangyari. Isang bagay lang aniya para tuluyang makawala sa impeachment si Bautista ay kung maghahain ito ng irrevocable resignation sa Senado.