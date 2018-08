Impeachment sa 7 SC Justice pinaapura ni Gloria

NAGBIGAY ng go signal si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo para apurahin ang proseso ng impeachment laban sa pitong mahistrado ng Supreme Court (SC) para hindi maantala ang mga legislative agenda ng Kamara kabilang na ang pag-apruba sa P3.7 trillion national budget sa 2019.

Inihayag ito ni Arroyo sa panayam ng media kahapon matapos nitong pangunahan ang pamamahagi ng relief goods sa komunidad ng mga Aeta sa Sitio Pasbul, Brgy. Camias, Porac, Pampanga.

“The most important thing is to expedite it one way or another so that it does not really disturb the legislative agenda,” pahayag ni Arroyo.

Binanggit ni Arroyo na pipirmahan nito ang transmittal letter ng mga impeachment complaint para maisama na ng House committee on rules na pinamumunuan ni Camarines Sur Rep. Rolando Andaya Jr., sa Order of Business sa Martes, Agosto 28.

Kasunod nito ay inaasahang maisasangguni na ng plenaryo ang mga reklamo sa House committee on justice na pinamumunuan naman ni Oriental Mindoro Rep. Salvador ‘Doy’ Leachon.

Inihain noong Huwebes ng mga kongresistang miyembro ng tinaguriang ‘Magnificent 7’ ng Kamara ang impeachment complaint laban kina SC Associate Justice Teresita Leonar­do-De Castro, Diosdado Peralta, Lucas Bersamin, Andres Reyes Jr., Francis Jardeleza, Noel Tijam at Alexander Gesmundo.