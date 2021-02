Impeachment pa more

Nag-umpisa na ang paglilitis sa Senado kaugnay sa ikalawang impeachment ni Donald Trump.

Si Trump pa lang ang presidente na dalawang beses na na-impeach sa US. Bagama’t marami ang interesado sa proseso ng impeachment, marami rin ang hindi lubos na nauunawaan ito. May mga nagtataka kung bakit may impeachment pa ngayong wala na si Trump at nakaupo na si Joe Biden bilang bagong presidente ng US.

Karaniwan, nagpapalit ng presidente sa pagtatapos ng termino. Nguni’t para sa mga sitwasyong hindi maaring hintayin ang panahong ito—kagaya kung may malaking atraso sa bayan ang taong balak tanggalin—ang impeachment ay isa sa mga paraan para mapalitan ang nakaupo. Ang ibang mga paraan ay ang kanyang pagbibitiw, pagkamatay, at ang pagka-wala ng kapasidad ng gampanan ang pagka-pangulo.

Inaakala ng iba na kapag ang presidente ay na-impeach ay literal na siya ay natanggal na sa panunungkulan at kung kaya’t nangangailangan na ng kapalit. Ang unang tanong palagi ay sino ang papalit. Madaling sagutin ito. Ang pangalawang pangulo ang papalit sa presidente. Ngunit, dugtong ng iba nuong unang na-impeach si Trump, bakit siya pa rin ang pangulo. Ang sagot dito ay nangangailangan ng pag-unawa sa proseso ng impeachment.

Ang impeachment ay katumbas ng pagsasakdal sa isang tao. Ito ay nangangahulugan na ang taong na-impeach ay inaakusahan ng mga aksyong taliwas o lagpas sa kanyang kapangyarihan na iginawad sa kanyang posisyon. Akusado pa lamang. Kagaya ng proseso sa ordinaryong mamamayan, ang pagsasakdal o pag-akusa ay hindi nangangahulugan na ang akusado ay may sala o guilty agad. Kinakailangan pa ng isang proseso na kung tawagin ay paglilitis upang mapatunayan ang sala ng nasasakdal. Sa proseso ng impeachment ng presidente, ang nagsasakdal ay ang mababang kapulungan ng Kongreso at ang naglilitis ay ang mataas na kapulungan kung tawagin ay Senado. Kaya, hangga’t hindi hinahatulan ng Senado na may-sala o guilty ang akusado, hindi maituturing na natanggal sa posisyon ang presidente.

Marahil, marami ang nalito sa prosesong ito nuong panahon na ma-impeach si Estrada. Kung matatandaan ninyo, siya ay na-impeach sa ilalim ng liderato ni Speaker Manny Villar sa mababang kapulungan. Inilipat ang mga papeles kaugnay nito sa Senado na responsable naman sa paglilitis at paggawad ng hatol. Naumpisahan ang paglilitis nguni’t nagkagulo dahil sa isang sobre na ayaw pabuksan ng mga ka-alyado ni Estrada. Ito ay nauwi sa tinatawag na EDSA 2 bunsod ng galit ng sambayanan. Hindi opisyal na natapos ang paglilitis sa Senado at itinuring ng Korte Suprema ang pag-alis ni Estrada bilang pagbibitiw sa kanyang posisyon.

Sa US, bagama’t hindi na matatanggal si Trump bilang presidente dahil tapos na ang kanyang termino, kung mapatunayang may sala si Trump sa paghihikayat ng himagsikan, inaasahang mapapatawan siya ng permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng posisyon sa pamahalaan. Si Trump ang ika-tatlong pangulo pa lang sa US na na-impeach at wala pang nahahatulan na may sala. Kapag nagkataon, ngayon pa lang. Dito, parang sabik na sabik tayo laging gamitin ang impeachment.