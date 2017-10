Impeachment ni Bautista inawat ni Digong

Kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang masusunod ay mas mabuting huwag na lamang ituloy ang impeachment laban kay Commission on Elections (Comelec) Chairman Andres bautista.

Sinabi ng Pangulo sa isang panayam sa telebisyon na tinanggap na niya ang resignation letter ni Bautista at pinirmahan na kaya hindi na kailangan pang isalang ito sa impeachment proceedings.

Nauna aniyang dumating sa kanyang tanggapan ang pagbibitiw ni Bautista bago ang abiso ng kongreso na itutuloy pa rin ang impeachment nito.

” I’d like to address myself to Congress. It was the other day mayroon siyang resignation, mukhang pinirmahan ko kasi mas mabuti yung maalis siya diyan, mas maano.. hindi pa kayo nag-announce ng resumption. Hindi ko pa nabasa yung …pumasa sa committee sa votation.. I dont know if you can still impeach him or not because by resigning he has remove himself from.., ” pahayag ni Pangulong Duterte.

Wala aniyang nagsabi sa kanya na itutuloy ng Kongreso ang pagpapatalsik kay Bautista at kahit si House Speaker Pantaleon Alvarez ay hindi tumawag sa kanya para ipabatid na itutuloy ang impeachment process.

Muling binigyang-diin ng Pangulo na hindi siya nakikialam sa isyu ni Bautista tulad nang magharap sila ng kanyang asawa sa Malacanang . (Aileen Taliping)