Impeachment kay De Castro, 6 SC justice binasura

IDINEKLARA ng House committee on justice sa botong 23-1 na walang sustansiya (insufficient in substance) ang reklamong impeachment laban kay Chief Justice Teresita Leonardo-De Castro at sa anim pang mahistrado ng Supreme Court (SC).

Isinampa ng mga kongresistang miyembro ng tinaguriang ‘Magnificent 7’ sa Kamara na sina Albay Rep. Edcel Lagman, Magdalo Party-list Rep. Gary Alejano at Ifugao Rep. Teddy Baguilat ang impeachment complaint laban kay De Castro at Associate Justices Lucas Bersamin, Diosdado Peralta, Francis Jardeleza, Andres Reyes Jr., Alexander Gesmundo at Noel Tijam.

Bago hinusgahan ng komite ay ipinunto muna ni Lagman na “sufficient in substance” ang kanilang reklamo dahil nakasapin dito ang recital of facts.

Magpapatibay diumano ang mga nasabing detalye na sinuway ng pitong mahistrado ang Konstitusyon.

Binigyang-diin pa ni Lagman na nagkaroon ng “betrayal of public trust” sa panig ng mga mahistrado nang sang-ayunan ang quo warranto petition ng Office of the Solicitor General na humantong sa pagpapatalsik kay dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno.

Kinuyog at sinalu­ngat naman nina Angkla Party-list Rep. Jesulito Manalo, Cavite Rep. Strike Revilla, Misamis Occidental Rep. Henry Oaminal, Ako Bicol Party-list Rep. Alfredo Gar­bin, Kabayan Party-list Rep. Ron Salo, 1-SAGIP Party-list Rep. Rodante Marcoleta at Coop Natcco Party-list Rep. Anthony Bravo ang pangangatwiran ni Lagman.

Binigyang-diin ng mga ito na dapat ibasura ang impeachment complaint dahil hindi umano sapat na batayan ang pagkiling ng mga mahistrado sa quo warranto petition.

Umabot sa 23 mi­yembro ng komite ang nagdesisyon na ideklarang “insufficient in substance” ang impeachment complaint. Si Siquijor Rep. Ramon Rocamora ang nag-iisang bumoto na may sapat na batayan para maisulong ang reklamo.

Dalawang beses lamang nagdaos ng pagdinig ang House committee on justice sa isinampang reklamo laban kay De Castro at anim pang mahistrado.

Sa kangkungan na pupulutin ang reklamo at hindi na tutukuyin pa kung may probable cause ito. Ikakamada na ang committee report na sinasabing aaprubahan sa susunod na linggo at saka ihahain sa plenaryo para pinal na mabasura.