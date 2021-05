Impeach Leonen binasura na sa Kamara

Ibinasura ng House Committee on Justice ang impeachment complaint na inihain laban kay Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen.

Hindi na lumagpas ng dalawang oras ang pagdinig para magdesis­yon ang mga miyembro ng komite na ibasura ang reklamong inihain ni Edwin Cordevilla, secretary general ng Filipino League of Advocates for Good Government (FLAGG) at inendorso ni Ilocos Norte Rep. Angelo Barba.

Bumoto ang lahat ng 37 kongresista na duma­lo sa pagdinig pabor sa pagbasura sa reklamo.

Si Leonen ay inakusahan ng hindi paghahain ng Statement of Assets, Liabilities and Networth (SALN) sa lahat ng taon habang nagtatrabaho ito sa University of the Phili­ppines, at pagkabigo na madesisyunan kaagad ang mga kasong hawak nito sa SC at House of Representatives Electoral Tribunal (HRET).

Sinabi ni Speaker Lord Allan Jay Velasco na dapat respetuhin ang desisyon ng korte.

Ayon kay Senior Deputy Speaker at Orien­tal Mindoro Rep. Doy Leachon hindi nagsumite ng authentic do­cument at hindi batay sa personal knowledge ng nagrereklamo ang mga alegasyon.

Sinabi naman ni Albay Rep. Edcel Lagman na insufficient in form at in substance ang reklamo.

Nagalak naman si Senador Panfilo ‘Ping’ Lacson sa mabilis na pagbasura sa impeachment complaint laban kay Leonen.

Aniya, bawas ang kanilang trabaho bilang senador sa pagbara sa reklamo kontra Leonen.

“House Justice Committee junks impeachment complaint vs Justice Leonen: This is good. Less Senate work over nothing… pala!” saad ni Lacson. (Billy Begas/Eralyn Prado)