Imoral na pari walang lusot sa CBCP

Tiniyak ng Catholic Bishops’ Conference of the Philippines (CBCP) na hindi kukunsintihin ng Simbahang Katolika ang imoral na gawain ng mga pari.

Sinabi ni Lingayen-Dagupan Archbishop Emeritus Oscar Cruz, judicial vicar ng CBCP-National Appellate Matrimonial Tribunal, na kanilang susuriin at pag-aaralang mabuti ang lahat ng anggulo sa kasong kinakaharap ni Monsignor Arnel Lagarejos bagama’t aminado itong mabigat na pagkakasala sa batas ng tao at batas ng Diyos ang pang-aabuso sa mga menor-de-edad.

Hawak ni Cruz ang kaso ni Lagarejos bilang judicial vicar ng sariling korte ng Simbahang Katolika.

Awtomatikong ipadadala sa Vatican ang anumang kalalabasan ng kanilang imbestigasyon para isailalim sa pag-aaral ng Congregation of the Faith kung saan malaki umano ang posibilidad na matanggal sa pagkapari si Lagarejos.

Samantala, isiniwalat ni Chief Supt. Roger Quesada ng Marikina Police, na dalawang beses na umanong nailabas ng pari ang 13-anyos na dalagita at pangatlo na sana nitong Biyernes ng gabi nang maaresto ito.

“The girl went with the priest because there was money involved. She said the priest paid her P2,500 per booking,” ani Quesada.