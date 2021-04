Immune system, nasaan ba yan?

Laging parang maysakit, pagod, sinisipon o inuubo o may nakakairitang mga simtomas na di mo malaman kung saan nanggagaling? Kinakabahan ka agad, baka Covid? Check mo muna ang immune system mo.

Madalas nating naririnig na “palakasin ang immune system.” Pero alam mo ba kung nasaan ‘yan at kung paano nga palalakasin?

Ang immune system o resistensya sa Filipino ay isang masalimuot na network ng mga selula, tissues, lamang loob at mga nililikha ng mga itong sangkap para tulungan ang katawan na labanan ang mga impeksyon at iba pang sakit. Kasama sa immune system ang white blood cells, organs, at tissues ng lymph system (network ng kulani) tulad ng thymus, spleen o lapay, tonsils, lymph nodes, lymph vessels at bone marrow.

Paano ba nagta-trabaho ang immune system? Kapag may napansin ang katawan na kakaibang pumasok dito (ang mga tinatawag na antigen), gigising ang immune system para puksain ang antigen na ito (maaaring parte ng virus, bacteria, parasites o fungi). Ang B lymphocytes ay nagigising para gumawa ng antibodies (tinatawag ding immunoglobulins). Ang protina na ito ay kumakabit sa mga antigens para mapatay ito.

Nakikipaglaban din ang immune system sa mga cancer cells.

Kapag madalas sipunin o ubuhin, lalo na at hindi nakakarecover sa loob ng pito hanggang sampung araw, madalas na ang pakiramdam ay pagod, laging nagtatae o hindi madumi o laging kinakabagan, laging may impeksyon, mabagal ang paggaling ng sugat at hindi makatulog, tiyak na mababa ang immune system.

Bakit bumabagsak ang immune system? Kapag sobrang nai-stress lalo na kung sa mahabang panahon ay galit, natatakot o sobrang nalulungkot, maaaring bumaba ang immune system. Nababawasan kasi ng stress and lymphocytes o ang white blood cells na nakakatulong para labanan ang impeksyon. Kapag kulang sa tulog, hindi balanse ang kinakain, palainom ng alak at laging naninigarilyo, babagsak din ang immune system.

Puwede namang palakasin ang immune system basta’t kakain ng maraming prutas at gulay, isda at karne na may kasamang carbohydrates tulad ng kanin, kamote o patatas. Kailangan ding uminom ng tubig, walo hanggang 12 baso bawat araw. Mag-ehersisyo ng regular, magpaaraw sa umaga, matulog ng maaga at husto, maligo at laging maghugas ng kamay, huwag nang manigarilyo at uminom ng alak at bawasan ang stress.