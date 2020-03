Immigration naglisud sa face mask

Gawas sa mga health worker, maisip usab nga mga “frontliner” ang mga sakop sa Bureau of Immigration (BI) subay kini sa krisis sa coronavirus tungod kay sila ang unang ikaatubang sa mga mosulod sa Pilipinas gikan sa nagkalain laing nasud.

Apan bisan sila nahutdan ug mga manalipod kanila batok sa coronavirus sama sa face mask.

Giangkon ni BI spokesperson Dana Mengote-Sandoval nga naglisud sila pgpangitag mga face mask nga moprotekta sa ilang mga sakop.

Matud niya nga bisan adunay mi donate kanila nanginahanglan silag daghang pa.

“It’s a resource that gets depleted, madaming beses nagkakaubusan. We have been receiving donations from several entities, but as with any frontline agency, we need more because we are first to interact with travelers from abroad that might be possible carriers,” matud Sandoval sa repory sa Inquirer.