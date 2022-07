Imee: Walang personalan, trabaho lang! Tuloy ang Bulacan airport- BBM

Hindi umano pepersonalin ni Senadora Imee Marcos ang desisyon ng kanyang kapatid na si President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na i-veto ang panukalang magtatayo ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport.

“Trabaho lang, walang personalan at walang kapatiran,” pahayag ng senadora nang hingan ng reaksiyon sa desisyon ng bagong chief executive.

Si Imee ang nag-sponsor ng panukala sa Senado. Paliwanag ni Imee, si dating Finance Secretary Carlos Dominguez II ang nagbawal ng pagtatayo ng anumang bagong ecozone sapol pa noong 2016.

Gayunpaman, naghihinayang ang mambabatas sa oportunidad na makapaglikha sana ng trabaho sa naturang proyekto.

“Ngunit ang pasya ng dating DOF ay mawawalan ng buwis ang gobyerno, ‘yong “foregone revenue” na laging inuulit. At kapangyarihan naman ng pangulo ang mag-veto ng alinmang batas,” saad pa nito.

Sinabi naman kahapon ni Press Secretary Trixie Cruz-Angeles na suportado ni Pangulong Marcos ang paglikha ng Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport at ang desisyon nitong i-veto ang House Bill 7575 ay nangangahulugan lamang na aregluhin ang mga natuklasang butas.

“Presidential Veto is fastest way to cure the defects of HB 7575 especially the provision which exempts the Commission on Audit to look into the financial tran¬sactions on the special economic zone and freeport,” paglilinaw ni Secretary Angeles.

Iginiit din ni Angeles na ang konstruksiyon ng P740 billion international airport sa Bulacan ay itutuloy dahil ang San Miguel franchise para mag-operate sa airport ay inaprub na ng Senate at House noong October 2022.

“The construction of the Bulacan international airport and aero city is not affected by the veto. The presidential veto was meant to include the necessary corrections and include the missing processes that might render HB 7575 entirely unconstitutional,” paliwanag pa nito. (Dindo Matining)