Imee bet si Devanadera sa DOE

Type ni Senador Imee Marcos si Energy Regulatory Commission (ERC) Chairman Agnes Devanadera bilang susunod na kalihim ng Department of Energy (DOE).

Kaya naman hiniling ng kapatid ni incoming President Bongbong Marcos sa transition team na seryosong ikonsidera si Devanadera bilang susunod na DOE secretary.

Ito’y matapos na sang-ayunan ng senadora ang payo ni Devanadera sa susunod na administras¬yon na tanggalin ang value-added tax (VAT) sa power generation at panatiliin lamang ang power distribution.

“Her clear solution for lowering electricity costs is long overdue and echoes one of my proposals in Senate Bill 219, filed during my first month as senator in July 2019, which seeks to exempt not only the sale of electricity from VAT but also the sale or importation of machines and equipment to be directly used in the generation, transmission and distribution of electricity,” ayon kay Marcos.

Giit pa ng senador, ang alis-VAT electricity charges ay hindi lamang umano malaking tulong sa mga kabahayan at commercial end-users kundi babango rin ang Pilipinas sa mga fo¬reign investor. (Eralyn Prado)