Imee: BBM humarap ka sa debate

Pinayuhan ni Senadora Imee Marcos ang kanyang kapatid, si presidential candidate at dating Senado Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na dumalo sa ilang presidentiable debate na inorganisa ng iba’t ibang news network pati na rin ng Commission on Election (Comelec).

“Ako kasi gusto ko, humaharap eh. Naiinis ako doon sa hashtag na Marcos duwag. Eh Hindi naman duwag ang kapatid ko. At pakiwari ko, kayang-kaya naman niya sagutin ‘yon. Naku ‘yon pa. Magaling naman ‘yong kapatid ko,” pahayag ni Imee sa panayam sa DWIZ.

“Ang akin, mas sensitive kasi nasasaktan ‘yong kapatid ‘yong ‘yan eh. Mabait ‘yan eh. Nasasaktan siya kapag binabanatan siya,” dagdag pa ng senadora.

Bagama’t nangangamba siyang kuyugin ang kanyang kapatid sa mga presidential debate, pinayuhan pa rin ni Imee ang kapatid na dumalo at harapin ang mga banat na ibabato sa kanya.

“Alam naman natin ‘pag ganoon ng lead mo, baka kuyugin lang ‘yong pobre. So ina-advise ko rin siya na huwag. Pero for me, kahit ‘di mo puntahan lahat, pumunta ka kasi dapat transparent din, accountable, responsible, open, accessible ang isang kandidato. Nakikinig ka, tapos sasagot ka,” ayon kay Imee.

“So for me, he should go kahit na hindi lahat. Kung palagay niya waisting time na at talagang maraming siyang gagawin, ang payo ko sumipot sa ilan.” (Dindo Matining)