Imbyerna mga fan: Joshua nilantad ‘dyowang’ si Bella Racelis

Parang testing the water ba ang istilo ni Joshua Garcia?

Naging palaisipan din dati nang mag-post siya ng picture ng kaibigan nila nina Kathryn Bernardo at marami rin ang nag-akala na girlfriend niya.

Ngayon naman, ang picture naman ng vlogger na si Bella Racelis ang pinost niya sa kanyang isang Instagram account na puro mga sariling kuha niya ang naka-post.

Parang tinitingnan ba niya through his posting kung ano ang magiging reaction ng mga fan? May pagka-possessive pa naman ang ilan sa mga fan niya.

Kapansin-pansin din na nagre-react si Joshua sa ilang Instagram post ni Bella. ‘Yun nga lang, naka-hide ang IG post na ito ni Joshua about Bella kaya hindi makapag-comment ang netizen, fan.

Pero, sa ibang IG post ni Joshua, doon kami nakakabasa ng comment ng ilan sa mga follower niya. ‘Yun lang, mukhang hindi boto o pabor ang mga fan ng actor sakali nga at ang vlogger ay may something sa kanya.

Ang vlogger na si Bella na ipinost talga ni Joshua sa mas personal niyang IG account ay YouTuber na simula pa noong 16 year old ito. Pina-follow raw ito with her make-up, fashion contents.

Angelica niregalo ‘baby’ kay Gregg

Masaya talaga ang actress na si Angelica Panganiban ngayon. Nakikita ito sa aura niya at iba rin ang mababakas na contentment sa kanya.

Kaarawan ng kanyang partner, ang ama ng magiging anak niya na si Gregg Homan. Obviously, naging malapit na rin talaga kay Gregg ang mga kaibigan ni Angelica tulad ng very close sa kanyang ‘Banana Sundae’ family. Ang mga ito ang nakasama ni Angelica sa tila pa-surprise dinner niya kay Gregg.

Sa birthday greeting ni Angelica rito, sinabi niya na “rare one” raw ang daddy ng anak. At ang regalo raw niya rito ay ang kanilang magiging baby.

Nine months na rin ang ipinagbubuntis ni Angelica kaya anytime, manganak na ito.

Sabi niya message niya kay Greg, “Happy Birthday rare one. 9 months ko na bitbit ‘yung regalo ko sa yo. Matagal- tagal na din nakabalot. Kaya naman hindi na ko makapaghintay na matanggap mo ito. I love you my big baby.”

Chito tagumpay sa ‘landi’ kay Neri

Para sa lead vocalist ng bandang ‘Parokya ni Edgar’ na si Chito Miranda, talagang ipinagsisigawan niya kung gaano niya kamahal ang kanyang asawa, si Neri Naig at kung paano dahil dito, nabago ang buhay niya.

At buti na lang daw, nilandi niya itong talaga noon.

Ang napiling i-post na picture ni Chito ay ang picture nila na hindi pa sila magdyowa, at nililigawan o ang term nga niya, nilalandi pa lang niya ang asawa.

Part of Chito’s birthday message to Neri, “Because of her, I am at peace. this is how I feel because of Neri. That is how much I love her.

“Happy Birthday, Neri Naig, 6th placer sa SCQ, ngunit number 1 sa tagumpay ng buhay.

“I am soooo proud of you, at mahal na mahal na mahal talaga kita, asawa ko. Buti na lang talaga, nilandi kita.”