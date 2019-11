Imbestigasyon sa substandard bakal simulan na!

KINALAMPAG ng limang mambabatas ang House Committee on Trade and Industry na simulan na ang imbestigasyon sa smuggling at pagbaha ng mga mahihinang klase ng bakal sa bansa.

Sa pangunguna ni Agusan del Norte Rep. Lawrence Lemuel H. Fortun, binanggit ng kongresista na ang pagbagsak at pagkasira ng maraming gusali sa ilang bahagi ng Mindanao dahil sa serye ng lindol ay maaaring may kinalaman sa mga substandard na bakal na ginamit sa pagtatayo ng gusali.

Ayon kay Fortun, ang paglipana ng mga substandard na bakal ay bunga ng sabwatan ng mga higanteng steelmaker at mga opisyal ng Department of Trade and Industry at Bureau of Customs.

“This seeming grand deception may have led to the rise in the past 10 to 12 years of structu­rally-compromised infrastructures that may not be able to withstand high intensity quakes, thus endangering the lives of millions of Filipinos,” saad ng Agusan del Norte solon.

Aniya, kailangan nang putulin ng Kamara ang pagbaha ng mga substandard na bakal dahil ang serye ng lindol sa Mindanao, na ang pinakamalakas ay 6.6 magnitude, ay indikasyon na hindi natin kakayanin ang pinangangambahang “Big One” na tatama sa Metro Manila kung mahihinang klase ng bakal ang ginamit sa mga pinatayong gusali.

Ang panawagan ni Fortun ay tinukuran din nina Rep. Isidro Ungab, chairman ng Appropriations; Rep. Robert Ace Barbers, chairman ng Dangerous Drugs; ACT-CIS party-list Rep. Eric Go Yap, chairman ng Games and Amusement at Quezon City Rep. Precious Hipolito Castelo, vice-chair ng committee on Metro Manila development.