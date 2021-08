Imbestigasyon sa PNP, PDEA McDo ratratan ilalabas na – DOJ

Malapit na umanong makumpleto ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation (NBI) sa naganap na shootout sa pagitan ng mga operatiba ng Philippine National Police (PNP) at Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa parking lot ng McDonald’s sa Quezon City.

Ito ang inihayag ni Justice Secretary Menardo Guevarra at hinihintay na lamang ang isang kritikal na ulat.

Tinukoy ni Guevarra ang resulta ng digital forensic examination ng mga cellphone ng mga operatiba na sangkot sa insidente.

Ayon kay Guevarra maraming material evidence ang maaring mahukay sa mga cellphone ng operatiba.

Sinabi pa ni Guevarra na posibleng sa katapusan ng buwan ay maisumite na ng NBI ang kanilang final report.

“Aside from the tedious process of obtaining cyber warrants, our forensic investigators have had to examine meticulously an average of 22,000 pages of text messages, call logs, videos and pictures per mobile phone,” ani Guevarra.

Matatandaang dalawang pulis, isang PDEA agent at PDEA informer ang nasawi sa barilan noong Pebrero, 2021. (Juliet de Loza-Cudia)