Imbestigasyon sa pagpatay sa board member, gipadali ni Nograles

Gikondenar sa Malacañang ang pagpatay sa board member sa San Jose, Dinagat nga si Wenefredo Oloferres niadttong weekend.

Sa gipagawas nga statement ni Secretary to the Cabinet Karlo Alexei Nograles, gitawag niyang “senseless” ang pagpatay ni Oloferres ug gipangayo sa Philippine National Police nga paspasan ang imbestigasyon.

Matud ni Nograles nga nakig-alayon na ang kapolisan sa pamilya sa biktima ug sa local government sa San Jose aron makakuha og impormasyon nga mahimong makatabang sa daling pagresolba sa kaso.

Mitanyag ang PNP og P100,000 ug reward alang kang bisan kinsa nga makahatag ug impormasyon aron masulbad ang kaso.

“The PNP has offered a 100 thousand peso reward to speed up the investigation and to encourage the furnishing of useful leads. We’re closely coordinating with the families and the local government on how to address the aftermath of this shooting. We’ve been assured that this is an isolated occurence,” matud ni Nograles.

Ang kalihim mao ang Cabinet Officer for Regional Development and Security for Region13 o ang CARAGA Region.

Ang biktima nga si Oloferres gipusil sa wala mailhing mga tawo nga nagsakay ug motorsiklo Dominggo sa buntag kauban ang partner niini ang ilang jogging session.

Gidala pa sa Caraga Regional Hospital ang opisyal apan gideklarar kini nga dead on arrival sa tambalanan.