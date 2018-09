‘I’m sorry, you scared me’ Rhian nagtaray, tumangging magpa-picture sa fan

Humingi ng tawad si Rhian Ramos sa kanyang fan matapos ang hindi magandang pangyayari sa kanilang dalawa. Nag-tweet ng ‘sorry’ si Rhian kala­kip ang mensahe ng fan na nabigong magpakuha ng photo sa kanya.

Sa tweet ni Christian Q Amor ay sinabi nitong nagtaray sa kanya si Rhian nung nagtangka siyang magpa-picture rito.

@christi72215260, “#AttitudeSiRhian papapicture lang may pa ‘are you pushing me’ pa at nagpapahabol pa.”

Sinagot ito ni Rhian kasabay ng paliwanag niya sa mga sitwasyong nalalagay sa alanganin minsan ang isang artista.

“Sorry you didn’t get what you wanted, but you also have to understand that for anyone, kahit hindi actor, it can be scary to be held, pushed or pulled by a stranger…that’s why anyone else who just asked me got a photo. It was a question, not an accusation. I’m sorry, you scared me.”

Nagtanggol naman ang mga fan ni Rhian at iginiit na ang kanilang idol ay madaling mahingian ng photo op.

@naughty_nyx08, “Hindi ko alam ano nangyari pero di naman mahirap magpa-pic kay Rhian, madalas tumitigil pa talaga siya kapag may gustong magpa-picture. (Tapos siya pa ang magte-thank you) baka di ka lang nagtanong ng maayos kuya).”

Isinama niya sa reply ang compilation video kung saan mapapanood na pinagbibigyan ni Rhian ang mga gustong magpa-picture sa kanya.

@IlOVernice, “This is the first time I’ve read something bad about Rhian’s attiude. I’ve seen her in person once, was there the whole day, though I didn’t get to ask for a pic, I won’t say she’s a snob. Grabe naman kuya, bilis mag-judge. Wag po ganun.”

Ikinatuwa ni Rhian ang mga testimony sa twitter na nagtatanggol sa kanya.

@whiawamos, “Testimonials ‘bringin’ me back to Friendster days, lol.”

***

Goyo nakakatindig balahibo

Hindi mabibigo ang mga manonood ng isang magandang movie material sa Goyo: Ang Batang Heneral na pinagbibidahan ni Paulo Avelino, sa direksiyon ni Jerrold Tarog.

Napanood namin ang pelikula at humanga ako sa husay ng mga artista, lalo na ni Paulo, pati na sa cinematography, at sa pagkakalahad ng buong kuwento. Ipinakita sa pelikula kung anong karakter meron si Gregorio del Pilar bilang isang sundalo, bayani, ala­gad ni President Emilio Aguinaldo at ang pagiging isang playboy, pero nagmahal ng totoo sa isang babae.

Sa history ng Pilipinas, maraming mga kuwento tungkol sa mga bayani nung panahon ng Kastila at Amerikano, at dito sa pelikulang ito malalaman ang mga nakatagong sikreto ng mga ito.

Nakakatindig-balahibo ang mga eksena sa pelikula, nakakaiyak ang ending at makakaramdam ka ng awa sa naging kapalaran ng mga lumaban sa giyera.

Ang galing ni Paulo sa kanyang portrayal, ganundin si Mon Confiado bilang si Aguinaldo, si Alvin Anson, si Rafa Siguion Reyna, Carlo Aquino, Aaron Villaflor, Empress Shuck, Gwen Zamora at lahat ng cast.

Hiling ko lang na marami sana ang makapanood ng pelikula. Ang ganitong proyekto ay hindi dapat palampasin lalo at iilan na lang ang producer na may tapang na sugalan ang ganitong production.