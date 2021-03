Iloilo scientist pinalago coconut bonsai

Ginamit na opurtunidad ng isang scientist sa Bingawan, Iloilo ang nagaganap na pandemya para makapagpalago ng higit 2,000 coconut bonsai.

Sabi ni Concepcion ‘Connie’ Carillo sa panayam ng PNA, “We look at the positive side of the pandemic. This is now the opportunity that we can use resources around us.”

Si Carillo ang vice president ng asosasyon ng Magsasaka Siyentista sa Western Visayas at may-ari ng Concepcion Carillo Agricultural Farm (CFARM) sa Brgy. Cairohan

Dagdag niya, itinuturo umano ng coconut bonsai kung paano magkaroon ng pasensya at hindi madaliin ang mga bagay, at kahit pa nasa pandemya, kailangan na mag-survive sa buhay.

Aniya, magagamit umano ang mga coconut bonsai bilang souvenir item, pang-giveaway sa mga espesyal na okasyon, dekorasyon at stresss reliever.

Ang binhi umano nito ay nagkakahalaga ng P500 pero ang dalawang taon na ay maaaring maibenta mula P2,500 hanggang P4,000 bawat isa.

Ayon pa kay Carillo, hindi madali ang nasabing proyekto pero nais umano niyang maging popular ito at ang Western Visayas ang maging una sa pag-produce ng mga coconut bonsai tree.