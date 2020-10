Iloilo pinagpala sa tourist spot, masasarap na pagkain

Food is life! Yan ang tatak Pinoy.

Kahit saan man tayo magpunta, pagkain ang hanap talaga natin! Bukas na lang ang diet! Yan ang madalas na kataga ng mga nag da-diet! Hindi naman tayo mauubusan ng bukas eh kaya kain lang ng kan mga Mars.

Well ganyan talaga tayo mga Ka Trip Mo, Trip Ko.

Kapag may Nakita tayong pag kain o di kaya naman ay masarap kumain mapapa sana all ka na lang talaga!

Ang lugar na explore natin ngayong Linggo ay pinagpala naman talaga sa ganda ng kanilang mga tourist spots at syempre hindi din tayo mabibigo sa chibugan portion.

Isa sa mga kilalang tourist spot dito ay ang mga naggagandanhang isla tulad ng Gigantes Island, Cabugao Gamay Islaand at Bantigue Island.

Maari nyo din mapuntahan ang mga naggagandahang simbahan dito at pinagtibay na ng panahon tulad na lamang ng pinakamatanda nilang simbahan na Jaro Cathedral na nasira ng lindol noong 1948 at itinayong muli noong 1956 at dineklara namang historical landmark ito noong 1976.

Tunay ngang matibay ang pananampalataya ng mga Ilonggo. Dahil sa mga makukulay nilang pinagdaanan hindi naman nagpahuli ang ating mga kababayan sa pagtuklas ng akmang panlasang Pinoy dito na kilalang kilala din naman natin.

Isa na dito ang hinahanap- hanap nating sabaw na batchoy! May iba- iba mang bersyon ang batchoy natin pero dito talaga ito nagmula. Mas kilala natin itong La Paz Batchoy.

Kung ang mga Taiwanese ay may shabu-shabu at ang Japanese ay mayroong hotpot dito naman sa atin ito ang ating bersyon. Ito may noodles at sabaw na sobrang lasa at nanunuot ang linamnam dahil na din sa mga pinaghalo- halong sangkap ng baka, bone marrow at may atay din ito ng baboy, plus chicharon! Ang sherep naman talaga.

Kung gusto ninyo matikman ang authentic La Paz Batchoy kapag namasyal kayo sa Ilo Ilo daan kayo sa kanilang public market dahil doon ninyo matitikman ang original Batchoy.

Meron pa silang lokal na ipinagmamalaking pagkian na tinatawag nilang Tinu-om na ang ibig sabihin ay “ balot” o Tinu-om na Manok na ang ibig sabihin ay “ binalot na manok”.

Ang lutong ito ay sinabawang native na manok na pinakuluan sa bawang, sibuyas, kamatis at tanglad na binalutan ng dahoon ng saging.

Kung trip ninyong matikman ito, matatagpuan nyo ang lokal na pagkaing ito sa Cabanatuan.

KBL? Ito ay ang kilalang Kadyos ang classic na lokal na ulam dito. Ang lahat ng pangunahing sangkap ay nasa pangalan na KBL na ibig sabihin ay Kadios, Baboy at langka na pinagsama-samang pinakuluan at nilagyan din ng batawan na makikita lamang sa Western Visayas na madalas din nilang ginagamit sa kanilang pag luluto.

At para sa panghuling food trip natin ay huwag ninyong palalagpasin ang Chicken Binakol, ang lokal na pag kaing ito ay walang pinagkaiba sa tinolang manok pero ang sabaw nito ay mula sa buko kaya naman manamis -namis ang lasa nito.

Ito ay niluluto nila sa bamboo kaya naman sobrang native ng datingan at lasa.

Kung mapapansin ninyo mga Ka Abante masabaw ang ating araw. Hindi makakaila na mahilig ang mga Ilonggo sa sabaw.

Swak ito lalo na kapag malamig ang panahon.