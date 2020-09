Iloilo official nabiktima sa Lazada

Nagbabala si Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura na mag-ingat sa pagbili mula sa mga seller sa online shopping platform tulad ng Lazada.

Ito’y matapos na mabiktima siya ng scammer sa kanyang biniling gamit, at nang mapadala na sa kanya ay iba ang dumating na produkto.

“I bought a tool from Lazada and when it was delivered, I received a different brand product,” saad ni Distura.

Ayon sa board member, hindi matiyak ang kalidad ng produkto dahil hindi pinapayagan ng mga courier na inspeksyunin muna ng mga buyer ang nasa loob ng padala.

Saad ng opisyal, madali sanang maiwasan ang scam sa mga online selling platform kung pinapayagan na suriin muna ng mamimili ang mga inorder na produkto bago sila pumirma na nakuha na ang kanilang binili.

Pinaabot ni Distura ang naturang reklamo sa committee on economic affairs and investment ng Sangguniang Panlalawigan, at nakatakda ang hearing para makapagpaliwanag ang mga courier provider sa kanilang lalawigan.