Iloilo mayor inaprubahan rally sa SONA

Pinayagan ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang mga aktibista sa kanilang lugar para magprotesta sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes.

Naglabas ng rally permit ang alkalde para sa ilang grupo para magtipon sa Sunburst Park, pero kailangan sumunod ang mga raliyista sa mga minimum health standard tulad ng physical distancing at pagsusuot ng face mask.

Ang nasabing rally ay inorganisa ng SONAgkaisa na binubuo ng Jaro Archdiocesan Social Action Center, Convention of Philippine Baptist Churches, Promotion of Church Peoples’ Response, Sisters from Alliance of Consecrated Women of Iloilo, Ang Dios Gugma, Kabataan Patylist, Anakbayan Panay, Kaisog, Pamanggas, Kilusang Mayo Uno, Gabriela, PISTON, Panayanons Against Terror Act, Movement Against Tyranny, All U.P. Academic Employees Union, Liberal Party Iloilo, Akbayan, Kaya Natin!, Samahang Magdalo, SENTRO, Partido ng Manggagawa, National Union of People’s Lawyers, at BAYAN Panay. (RP)