Iloilo LGU pabor suspendihin pag-uwi ng mga LSI

Tinutulan ng mga mayor sa Iloilo ang muling pagpapauwi sa mga locally stranded individuals (LSI), para mapigil umano ang pagtaas pa ng bagong kaso ng COVID-19.

Sa nilabas na memorandum ng Department of Interior and Local Government (DILG) inalis na ang travel ban ng mga LSI simula kahapon, matapos suspendihin ni Secretary Eduardo Año ang pag-uwi ng mga LSI mula Maynila patungo sa Cebu dahil sa pagtaas ng bilang ng COVID-19 case.

Gayunman, sa nilabas na resolusyon ng Iloilo Chapter of the League of Municipalities of the Philippines (LMP) hiniling nito sa Inter-Agency Task Force (IATF) ang indefinite suspension ng pag-uwi ng mga LSI.

Ayon sa LMP, “The continuing transport of LSIs will greatly contribute to the increase of Covid-19 cases in the province.”

Sa tala noong Hulyo 14, nakapagtala na ng 611 kumpirmadong kaso ang Western Visayas, kabilang dito ang 452 indibidwal na LSI o kaya ay umuwing overseas Filipino workers. (Prince Golez)