Iloilo kinasa na 4-day work week

Ipapatupad na sa Iloilo City ang apat na araw na pasok kada linggo sa mga empleyado ng city hall.

Ito’y para makatulong sa mga manggagawa na maibsan ang epekto ng patuloy na pagsirit sa presyo ng produktong petrolyo.

Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas, ang four-day work week ay magsisimula na sa huling linggo ng Marso.

“This will give our employees time to adjust their schedules both at work and in their homes,” lahad ng alkalde.

Wika pa ni Treñas, kanilang tatapikin ang mga tsuper ng modern jeepney para ihatid-sundo ang kanilang mga empleyado araw-araw.

Pag-aaralan din ng lokal na pamahalaan ng Iloilo City kung papaano matitipid ang konsumo ng enerhiya sa kanilang lugar. (Prince Golez)