Iloilo Judge sinuspinde ang expropriation hearing vs PECO

SINUSPINDE ng Regional Trial Court ng Iloilo ang expropriation hearing na isinampa ng MORE Electric and Power Corporation (MORE) para ma-take over ang pasilidad ng Panay Electric Company (PECO).

Lumabas ang Suspension Order sa gitna ng pagkabigo ng MORE na makakuha ng paborableng desisyon sa Supreme Court hinggil sa hinihinging TRO o writ of preliminary injunction laban sa resolusyon ng Mandaluyong RTC na unconstitutional umano ang take over ng MORE sa PECO.

Binasura din ni Presiding Judge Daniel Antonio Gerardo Amular ang Motion to Inhibit na sinampa ng MORE.

“As it now stands, there is a pending­ petition for review on certiorari before the Second Division of the Honorable Supreme Court filed by the plaintiff (MORE) in connection with the Decision of the RTC Mandaluyong declaring Sections 10 and 17 of Republic Act 11212 as void and unconstitutional,” ayon sa Order.

Matatandaan na nag-isyu na ng writ of possession pabor sa MORE ang RTC Iloilo sa pamamagitan ni Presiding­ Judge Yvette Go, ilang araw bago naglabas ng desisyon ang Mandalu­yong court. Dahil dito, inatasan ng SC si Judge Go na magpaliwanag kung bakit hindi ito dapat patawan ng contempt dahil sa pagpapatuloy sa kaso.

Pinatigil ni Judge Amular ang implementasyon ng writ of possession. Tinukoy nito ang nadesisyunang kaso sa SC na pinagbasehan ng kanyang order.

Idinagdag pa ng judge na pinasuspinde niya ang proceedings “in the interest of judicial fairness, respect to the Honorable Supreme Court, and for practical considerations.”

Napaso na ang prangkisa ng PECO noong Enero, habang pinagkalooban naman ng prangkisa ang MORE para mag-operate ng distribution utility sa Iloilo sa ilalim ng Republic Act 11212.