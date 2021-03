Iloilo farm kumikita sa basura

Pinatunayan ng isang farm sa Barangay Cairohan, Bingawan sa Iloilo na maaaring kumita mula mga bagay na tinuturing ng iba bilang basura.

Sa isang panayam pinaliwanag ni Concepcion ‘Connie’ Carillo, may-ari ng Concepcion Carillo Agricultural Farm, na 60 porsyento ng mga farm product ay nababasura kaya naman aniya, “They should be processed to be converted into fertilizers and into something that can be exchanged for money. That’s how interesting is organic farming.”

Sinabi pa ng 56-anyos na agripreneur na kung dedepende lang umano sa produksyon ang mga magsasaka ay maaari silang malugi o walang kitain dahil sa pabago-bagong presyo, gayunman kung matututo umano sila ng conversion ay maaari pang umakyat sa 110 porsyento ang kanilang kita.

Kabilang umano sa mga best seller ng kanilang farm ay soil conditioner mula sa compost, organic concoction mula sa binurong plant juice, coconut bonsai mula sa mga rejected na buko na maaaring gawing dekorasyon, at panagang o mga herbal oil.