Ilog umapaw sa Iligan, 1K residente linikas

Kinailangang lumisan muna ang 1,000 residente sa Iligan City matapos na umapaw ang ilog dulot ng dalawang sunod na araw ng pag-ulan.

Pahayag ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office, nanggaling sa walong barangay ang mga residenteng nananatili ngayon sa evacuation center.

Ayon kay Iligan City Mayor Celso Regencia, suspendido na ang mga klase sa lahat ng antas, maging ang mga trabaho sa pribado at pampublikong opisina.

Ngunit mananatiling may pasok sa trabaho ang mga empleyadong nasa medical services at safety services; emergency response; public safety services; at disaster response.

Samantala, sinabi ng Department of Public Works and Highways na hindi na madadaanan ng ilang sasakyan ang ilang lansangan at tulay dahil sa landslide.

Matatandaan na nag-isyu ang Pagasa ng abiso tungkol sa mabigat na buhos ng ulan sa Lanao del Norte, kasama na rito ang mga lugar ng Iligan at Marawi, dahil sa epekto ng low pressure area. (Sherrylou Nemis)