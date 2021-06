Ilocos Norte bet gawing bawang capital

Inendorso ng House Committee on Agriculture sa plenaryo ang pag-apruba ng panukala na magdedeklara na ang Ilocos Norte ang bawang capital ng bansa.

Ayon kay Ilocos Norte Rep. Angelo Marcos Barba ang House Bill 8109 ay makatutulong upang masuportahan at mapalakas ang industriya ng bawang sa bansa.

Sinabi ni Barba na ang Ilocos Region ang pangunahing pinanggagalingan ng bawang sa bansa na umaabot sa 65% ng kabuuang produktong ng bawang na 14,695.29 metriko tonelada.

Nananatili umanong ang Ilocos Norte ang pinakamalaking producer ng bawang na umaabot sa 4,161 metriko tonelada.

“Ilocos Norte has consistently produced more than 4,000 metric tons of garlic every year since recovering from the 2016 downfall in production due to pest and disease infestations. The province also devotes 1,880 hectares of land to garlic farming,” sabi ng panukala. (Billy Begas)