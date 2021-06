Ilocos may pa-raffle rin sa magpapabakuna

Hindi nagpatalo ang Ilocos Sur sa Las Piñas pagdating sa pa-raffle para sa mga magpapabakuna laban sa COVID-19.

Sa bayan ng Santa, llocos Sur, magpapa-raffle din ng bahay at lupa ang lokal na pamahalaan sa mga nagpabakuna na laban sa COVID-19.

Pormal nila itong inanunsyo ng Santa LGU nitong nagdaang Lunes.

Sa report, mismong pagmamay-ari ni Santa Mayor Jesus Bueno Jr. sa Labut Norte ang itinayong bahay.

Sinabi ni Bueno na ginawa nila ito para mahikayat ang taumbayan na magpabakuna na.

“Hindi naman siguro pangit na gayahin ang best practices ng ibang bayan katulad ng ginawa ng Las Piñas at Pampanga na may pagbibigay ng baka, house and lot, at kung anu-ano pa. So, sa akin ay maganda ‘yong house and lot kasi ito ay hindi nawawala,” aniya.

“Ipapa-raffle ito sa mga poorest among the poor, ibig sabihin, kung ‘yong nagpabakuna ay senior citizen man o bata, ida-disect muna ng DSWD ‘yong poorest of the poor,” dagdag ng politiko.

Mayroon ding mga dagdag na ipapa-raffle sa tulong o donasyon ng ibang grupo tulad ng bigas, motorsiklo o tricycle, at iba pang pangkabuhayan.

Sa Disyembre pa planong gawin ang raffle. (Kiko Cueto)