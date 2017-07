‘Ilocos 6’ wag itago kay Duterte — Marcos

Tweet on Twitter

Umapela si Ilocos Norte Gov. Imee Marcos kay House Speaker Pantaleon Alvarez at Majority Floor Leader Rudy Fariñas na huwag itago ang tinaguriang ‘Ilocos 6’ kay Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdating nito sa Kamara para sa kanyang State of the Nation Address (SONA).

Ayon kay Marcos, hindi na dapat dagdagan pa ang paghihirap na nangyayari sa ‘Ilocos 6’ at hindi na dapat ilipat pa ng kulungan ang mga ito para lamang hindi makita ni Duterte ang tunay nilang kalagayan.

“Ano ‘yan, ibabartolina pa nila ang Ilocos 6? Para lang hindi sila mapahiya kay Pangulong Duterte, itatago nila ang mga walang kalaban-labang mga empleyado ko? Sobrang torture na ang ginagawa ni Fariñas sa kanila,” galit na pahayag ni Marcos.

Sinabi pa ni Marcos na batay sa kanyang impormasyon nagkukumahog umano ngayon ang liderato ng Kamara kung papaano nila maililipat ng kulungan ang ‘Ilocos 6’ upang maiwas lang nila ito kay Pangulong Duterte sa araw mismo ng SONA.

“Desperado na talaga itong si Fariñas. Para lang maitago ang kanyang pagkakamali, kahit na mamatay pa ang Ilocos 6 ay kanyang gagawin. Hindi na talaga makatao ang ginagawa nito,” ayon pa kay Marcos.