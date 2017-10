Illegal recruiters targetin ala-riding-in-tandem – Digong

Bilang na ang araw ng mga illegal recruiters sa bansa matapos iutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-aresto sa mga ito katulad nang pagtutok ng Philippine National Police (PNP) sa mga riding-in-tandem matapos alisin sa kanilang kapangyarihan ang war on drugs.

Sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng Anti-Trafficking OFW Movement noong Miyerkules ng gabi, inatasan ng Pa­ngulo ang National Bureau of Investigation (NBI) at Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) na arestuhin ang mga ahensyang mapapatunayang sangkot sa illegal recruitment partikular ang mga nagpapaalis ng mga Filipino patungo sa ibang bansa.

Sinabi ng Pangulo na seryoso ang problema sa human trafficking kaya’t nais nitong ga­wing prayoridad ng PNP ang illegal recruitment.

“I would like to order now, nandito na lang rin tayo, this would be as good as any other time to task the CIS, that’s the Criminal — CIDG, Criminal Investigation of the police and the NBI to make the rounds to make sure that they are not illegally operated. That’s an order,” pahayag ni Pangulong Duterte.

Sinabi pa ng Pa­ngulo na tutal wala ng masyadong tinututukan ang PNP sa ngayon maliban sa riding-in-tandem murderers, carnappers at kidnappers, kaya isama na sa prayoridad ang illegal recruitment.