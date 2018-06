Illegal immigrant peste sa Amerika — Trump

Nanindigan si US President Donald Trump sa pinaiiral na immigration policy dahil sa pinepeste umano ng mga illegal immigrant ang Amerika.

Ito ang buwelta ni Trump sa mga natatanggap na batikos sa ‘family separation’ policy, kung saan hinihiwalay ang mga bata sa magulang upang makasuhan ito sa iligal na pagpasok sa Estados Unidos.

Sinisi pa ng Pangulo ang mga Democrat na siyang nagpapalala sa problema ng illegal immigration.

“Democrats are the problem. They don’t care about crime and want illegal immigrants, not matter how bad they may be, to pour into and infest our Country, like MS-13. They can’t win on their terrible policies, so they view them as potential voters!” tweet ni Trump.

Sa isang pahayag na­man, sinabi ni Trump na wala siyang choice kundi ang ihiwalay ang mga bata sa mga magulang na nahuli sa pagtawid sa border ng Estados Unidos.

“When you prose­cute the parents for coming in illegally, which should happen, you have to take the children away,” diin ni Trump.

Ang nasabing polisiya ay kinontra ng mga Democrat at maging kapartido ni Trump sa Republican.

Para umano nilang pinagmamalupitan ang mga bata dahil parang nilalagay nila sa hawla ang mga ito. Kumalat din nitong mga nagdaang araw ang ‘crying babies’, hinggil sa audio recording ng mga batang umiiyak sa detention facility at pinagtata­wanan ng mga border agent.