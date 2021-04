‘I’ll stab him in the neck!’ Bimby may banta sa mananakit kay Kris

Panalong-panalo ang ‘chikahan’ nina Kris Aquino at Bimby, ha!

Na dahil 14 years old na nga si Bimby, kaya binigyan siya ng karapatan ng Mommy Kris niya na magtanong ng bonggang 7 questions.

Well, 7 lang, dahil ang kasunod na 7 (14 kasi dapat) ay si Kris naman ang magtatanong para sa anak niya.

Kung sa part 1 ng video/interbyuhan ay napag-usapan nina Kris at Bimby ang tungkol kina James Yap, Herbert Bautista, at basketball player na unang ‘nagustuhan’ ni Kris na #16 (I’m sure knows niyo na kung sino, ha), sa part 2 naman ay napag-usapan ang mga plano ni Kris, o sa kung sino man ang susunod niyang mamahalin.

Tanong nga ni Bimby; “Do you see yourself getting married in the future?”

Sabi nga agad ni Kris, kasama raw `yon sa tanong niya kay Bimby, pag turn na niya, ‘Are you going to allow me to get married?”

“Of course, yeah!” sagot agad ni Bimby.

“As long as the guy has his own money!” sundot na sabi ni Bimby.

“Oh, my God!” reaksiyon ni Kris.

“Heto Bimb, ha! Kasi sabi ko, I will not get married if you wont allow me.’ You do realize Bimb that it’s very hard to have money like what your mom has earned. So please don’t have and expectation.

“Hindi sa nagyayabang tayo, ha! We’re just realistic.

“Your mama started working when she’s 15. And in fairness, your mama has made a good investments. And I mean, you are well taken care of, and your kuya (Josh).

“So I don’t think it is realistic to expect him…” sey pa ni Kris.

“Ito lang, as long as he doesn’t try to steal…” hirit ni Bimby.

“Utang na loob!” reaksiyon ni Kris na napatalikod.

“And as long as he doesn’t like yell or hit `you. Kasi if he does, I’ll stab him in the neck! Hahahaha!” tumawatang sabi ni Bimby.

Well, sa murang edad (14) ni Bimby, makikita mo nga kung gaano siya ka-protective sa kanyang nanay. Na sabihin mang biro lang ang sinabi niya, o banta niya sa mga mananakit, sisigaw sa kanyang ina, puwede siyang umabot sa puntong manakit din, kapag ginawa `yon sa kanyang ina.

Well, kahit sinong anak naman, na kapag nakita mo ang ina mo na sinasaktan ng ibang lalake, o tao, gaganti at gaganti ka. Prangkahang usapan `yan, ha!

“Ok, sige, bahala na ‘to!” sabi lang ni Kris.

Anyway, `yun na nga rin ang sagot ni Bimby sa ‘itatanong’ dapat ni Kris, kung papayagan ba niya ito na mag-asawa uli.

“Yes, but with those 3 things lang. No stealing. No hitting! No shouting!” sabi ni Bimby.

“And he needs to learn about the 10 rules of Kris,” dugtong na sabi pa ni Bimby.

Inisa-isa nga ni Bimby ang ’10 rules’ ni Kris. Na dapat, sweet, kind, always says she’s beautiful, don’t insult her, don’t insult the family, at iba pa.

Pero, naloka si Kris, na pati ang paghingi ng water ni Kris ay binanggit ni Bimby. Na dapat daw ay 2/3 and 1/3 ito, ha!

“Bimb mawi-weird-dan na talaga sila sa atin. Sasabihin nila, pati tubig may timpla!” reaksiyon ni Kris, na tinawanan din ni Bimby.

Anyway, kasama pa raw sa ‘10 rules’ ni Kris ang ‘make sure you feed her’. Pero, ang pinaka-importanteng rule nga raw, ‘Love, Love, Love.’

Pero siyemrep, sa huli, sinabi ni Kris na ang hinahanap lang niya sa lalake na handa siyang pakasalan ay tanggapin ang mga mahal niya sa buhay.