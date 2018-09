Iligal na eSabong, kakalusin ng GAB

TULOY ang kampanya ng Games and Amusement Board (GAB) na labanan para matigil ang pamamayagpag ng mga iligal na online betting, kabilang ang eSabong.

Sa kabila nang kawalan ng ‘ngipin’ bunsod nang kakula­ngan ng batas na nagbabawal sa eSabong, sinabi ni GAB Chairman Abraham ‘Baham’ Mitra na mandato ng ahensiya na maproteksiyunan ang mga sport na nasa pangangasiwa ng GAB, higit ang pamahalaan kontra sa iligal na OTB (off Track Betting) na kalaunay ginagamit na rin sa eSabong.

“As part of the mandate of GAB, we will look into these reports of illegal OTBs in Metro Manila. These illegal OTBs are depriving­ the government of much-needed reve­nues,” wika ni Mitra.

Ani Mitra, three-term lawmaker at Governor ng Palawan, na dagsa ang tinatanggap nilang reklamo hinggil sa patuloy na paglaganap ng iligal na eSabong, partikular sa Quezon City.

Aniya, nakikipag-ugnayan na ang GAB sa mga lokal na opis­yal para maabatan ang paglaganap nito sa buong Kamaynilaan.

“The GAB legal department is now preparing a letter to the chief executives of different cities and ask for their help,” ani pa Mitra, matapos ang pakikipagpulong sa mga opisyal ng ahensiya kabilang sina Commissioner Eduard Trinidad at Mar Masanguid.

“We will also ask several questions, such as issuance of franchise permits to these OTBs which also ope­rate eSabong,” ayon kay Mitra.

Sentro ng usapin ang isyu ng iligal na OTB na ginagamit na rin sa eSabong bunsod nang patuloy na pagbaba ng kita mula sa industriya ng karera.