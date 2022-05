Iligal e-sabong naglipana

Matapos suspindihin ng pamahalaan ang operasyon ng e-sabong sa buong bansa, naglipa naman ngayon ang iligal online sabong.

Ayon kay PAGCOR E-Gaming Licensing and Regulation Vice-President Atty. Jose Tria, namonitor nila na naglabasan muli ang iligal e-sabong matapos suspindihin ang operasyon nito dahil sa utos na rin ng Pangulong Rodrigo Duterte.

Kabilang umano sa mga namamayagpag na iligal online sabong website ay ang pinassabong.live; pclive1.com; sabong-express.net; phbetting.live; goperya.com; phbet44.bet; phbet.bet; phbetr.bet.

Sinabi ni Tria, batid nila na kapag sinuspinde ang operasyon ng online sabong ay lalaganap ang illegal na operation ng iba at sasamantalahin ang pagkakataon para kumita.

Ani Atty. Tria nalulungkot sila na napupunta lang sa mga may-ari ng mga iligal e-sabong ang milyon-milyong kita nila araw-araw pero walang napupunta sa gobyerno.

Inihayag pa ni Atty.Tria na inimpormahan na nila ang mga awtoridad hinggil sa iligal na operasyon ng e-sabong at ngayon ay naghihintay na lamang sila ng kanilang action.

“We have already informed the authorities. We are just waiting for their action,” aniya.

Inamin ng PAGCOR na daan-daang milyong ang kinikita nila sa e-sabong buwan-buwan at malaki ang naitulong nito sa pamahalaan lalo na noong kasagsagan ng pandemya.

Magugunita na noong nakalipas na buwan ay iniutos ng Pangulong ‘Digong’ sa PAGCOR na suspindihin ang e-sabong operation sa bansa dahil nakakasira na sa buhay ng maraming Pinoy .