Ilegal ang hindi bakunado, walang sahod — DOLE

Labag sa batas ang ‘no COVID-19 vaccine, no pay’ ayon kay Labor Secretary Silvestre Bello kahapon.

“We should never forget that we are in a democratic country and there is what we call freedom of choice. So, hindi mo puwede pilitin ang isang tao na magpabakuna unless mayroong batas na nagsasabi na dapat tayo ay magpabakuna,” pagbibigay-diin ng kalihim.

Sinabi rin ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na ilegal ang hindi pagbabayad ng mga employer ng suweldo sa kanilang mga manggagawang hindi pa nabakunahan laban sa Covid-19.

“That is illegal. If work has been rendered, it is illegal to withhold salary regardless of the vaccination status of the worker,” sabi ni Drilon, dating labor secretary.

Ginawa ni Drilon ang reaksiyon kasunod nang pahayag ng Trade Union Congress of the Philippines (TUCP) na may ilang kompan­ya ang pinaiiral ang ‘no vaccine, no pay’ scheme.

Binigyang diin pa ni Drilon na ang vaccine card ay hindi isang requirement para sa trabaho. (Mina Navarro/Dindo Matining)