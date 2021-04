Ilang PSG nagpositibo! Duterte ‘Talk to the people’ kinansela

Ang kaligtasan ni Pangulong Rodrigo Duterte at mga staff ng Palasyo ang ikinunsidera kaya kinansela ang nakatakda sanang ‘Talk to the People’ nito ngayong Miyerkoles, Abril 7, 2021.

Ito ang inihayag ni Presidential Spokesman Harry Roque matapos kumpirmahin na hindi matutuloy ang regular ‘Talk to the People’ ng Presidente dahil sa tumataas na kaso ng COVID case.

Sinabi ng kalihim na ang kaligtasan ni Pangulong Duterte ang isinaalang-alang ng Palasyo.

“The Palace confirms that President Rodrigo Duterte will not have a Talk to the People address tonight, April 7, 2021, in the light of rising active COVID-19 cases,” ani Roque.

Binigyang-diin ng kalihim na mara­ming staff ang kailangan sa preparasyon para sa ‘Talk to the People’ at isinaalang-alang din ang kaligtasan ng mga ito sa bagsik ng virus.

Nauna rito inihayag ni Senador Bong Go na maraming personnel ng Presidential Security Group (PSG) ang nagpositi­bo sa COVID-19 at iniiwasang mahawa ang Presidente.

Sa text message ng senador, sinabi nito na maayos at walang dapat na ipag-alala sa kalusugan ng Pangulo dahil ang kundisyon nito at tuloy lamang ito sa kanyang trabaho. (Aileen ­Tali-ping)

“There is nothing to worry about when it comes to PRRD’s health. Nasa mabuting kalagayan naman po ang Pangulo. In fact,mmagaksama kami kanina at patuloy ang kanyang trabaho,” ani Go.