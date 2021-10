Ilang probinsya kinakawawa sa COVID vaccine

Nagreklamo ang dalawang kongresista sa tumal ng supply ng bakunang dumarating sa mga probinsya na dahilan na rin ng mababang vaccination rates sa mga rehiyon.

Ayon kay BHW Party-list Rep. Angelica Natasha Co, nakakalungkot na tila hindi binibigyan prayoridad ang mga probinsya pagdating sa supply ng bakuna.

“Kapag tiningnan ninyo ‘yong latest data, nagdudumilat ‘yong katotohanan na 16 out of 17 regions sa Pilipinas ang ni hindi pa umaabot sa 35% ang bahagdan ng mga fully-vaccinated… napakababa po niyan. Napag-iwanan talaga kaming mga taga-probinsya. Sa amin sa Bicol Region 16.83% lang, ang BARRM mas kawawa, 9.47% lang,” ayon kay Co.

Sinabi naman ni Agusan del Norte Rep. Lawrence Fortun bagama’t naintindihan niya ang pagbibigay prayoridad sa National Capital Region (NCR) sa paglaban kontra COVID-19 ngunit hindi naman nangangahulugan na pabayaan na ang mga probinsya.

Dahil dito, suportado ng dalawang kongresista ang panawagan sa Food and Drug Administration (FDA) para sa issuance ng full approval sa Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik at Janssen COVID vaccines.

“Full FDA approval will enable the private sector, the private hospitals, pharmacies, and the doctors to order those vaccines directly without need for any pact with the NTF,” ayon kay Fortun. (Eralyn Prado)