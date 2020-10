Ilang POC official paldo noong SEA Games

Malaking halaga ang napunta sa ilang opisyales ng Philippine Olympic Committee (POC) sa 30th Southeast Asian Games noong Disyembre 2019.

Nalantad sa isang pahinang audit na umabot sa kabuuang P25,410,000 ang naiuwi ng 11 katao mula POC kabilang ang pangulo nitong si Cavite representative Abraham Tolentino.

Si Tolentino ay tumanggap ng P81,344 simula noong Setyembre 2018 na umabot hanggang sa P1,301,504 hanggang sa matapos ang SEA Games.

Nakapag-uwi si Tolentino ng P2,114,944 hanggang Oktubre 2020, ayon sa audit ng Phisgoc.

Ang iba pang nakatanggap ng suweldo ay si Karen Tanchangco-Caballero at Red Dumuk na Vice Sports Director, Dr Raul Canlas na Medical and Doping Director at Arturo Aro na Vice Director ng Protocol and International Relations.

Kasama naman sa Planning and Coordination Office sina Patrick Gregorio at Ed Gastanes bilang Director General, Tomas Carrasco bilang Deputy Director General – Operations, Celso Dayrit bilang Deputy Director General, Cynthia Carrion na Ceremonies and Cultural Events Manager – Ceremonies, at Dave Carter bilang Venues Director.

Si Tanchangco ay nakatipon ng P1,154, 880 kasama si Dumuk.

Kumubra si Raul Canlas ng P1,301,504 habang si Aro ay nakakuha ng P1,154,88.

Sina Gregorio at Gastanes ay may natipon na P2,041,616 habang si Carrasco ay may P1,287,360.

Nakatanggap si Ed Picson ng P1,635,472 habang ang dating POC president na si Dayrit ay may P1,827,369 ganansiya.

Si Carrion naman ay may nakuhang P1,842,582 habang si Carter ay may P1,164,880 na suweldo. (Lito Oredo)