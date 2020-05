Ilang NCR mayor puwede na mag-GCQ

Inihayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na ilalabas ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) ang listahan ng mga siyudad sa Metro Manila o National Capital Region (NCR) na maaaring ilagay na sa general community quarantine (GCQ).

Sabi ng kalihim, maaaring ilabas ito ilang araw bago matapos ang pinalawig na enhanced community quarantine (ECQ) sa Metro Manila sa Mayo 15.

“Kinakailangan mag-transition tayo sa GCQ, para doon sa areas na puwedeng mag-GCQ. Ganyan din ginawa natin bago matapos ang original ECQ (enhanced community quarantine) nung a-trenta ng Abril,” pahayag ni Roque sa televised briefing sa PTV-4.

“Kung hindi magbabago ang datos na bumabagal na ang pagkalat at meron na tayong kapasidad magbigay ng critical care, siguro `yan ang direksyon,” ani Roque.

“Kaya ang pakiusap ko sa mga nalalabing araw, konting tulog na lang ito, manatili sa ating mga tahanan nang hindi mahirapang magbigay ng desisyon ang IATF na baguhin na ang ECQ, lalong-lalo na sa Metro Manila,” dagdag pa nito.

Nauna rito ay inihayag din ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Eduardo Año na ilang siyudad sa Metro Manila ang posibleng ilagay na sa GCQ kapag natapos ang ECQ sa Mayo 15.

Hindi nagbanggit ng partikular na lugar ang kalihim na maaaring ilagay na sa GCQ subalit sinabi nito na bumubuti na ang sitwason sa San Juan at Valenzuela City habang ang Quezon City ay nananatili aniyang hotspot ng coronavirus disease 2019 (COVID-19).

“There are areas already in Metro Manila that are actually improving like San Juan and Valenzuela but Quezon City is still really what we call a very high-risk area with the 1,000 positive,” ayon kay Año. (Prince Golez/PNA)