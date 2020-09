Ilang MPBL player nganga

NO work, no pay ang sinapit ng ilang manlalaro ng Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ngayong may pandemic outbreak.

Nilinaw ni MPBL commissioner Kenneth Duremdes sa Abante Sports na kung walang mga ‘live contract’ ang mga player sa nasabing koponan at liga, bokya at wala muna silang matatanggap na sahod.

“Kapag no live contracts na, no allowance for players na din,” pahayag nito.

Siniguro naman ni former PBA cager Duremdes na gumawa na rin sila ng paraan para makapag-ensayo at hinihintay na lamang ang tugon ng IATF.

“Regarding sa practice to resume meron na din kami letter but waiting pa din sa decision [sa IATF],” dagdag pa nito.

May natitira pang apat na koponan na naglalaban para sa kampeonato ng MPBL Lakan Season. (Aivan Episcope)