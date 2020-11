Ilang Manila Water customer sa Rizal mawawalan ng tubig sa Nob. 23-24

Higit 285,000 katao sa 58 barangay sa Rizal na kostumer ng Manila Water Company, Inc. ang makararanas ng water service interruption.

Sa kanilang abiso, sinabi ng kompanya na magtatagal ang pagkaantala sa water supply mula alas-9 ng gabi, Nobyembre 23, hanggang alas-6 ng umaga, Nobyembre 24.

May 21 apektadong barangay sa Binangonan; tig-9 barangay sa Angono, Baras, at Jalajala; 7 barangay sa Cardona, at 3 barangay ang apektado sa Taytay.

Kinakailangan anila nilang magsagawa ng preventive maintenance work sa Cardona Water Treatment Plant nila sa Rizal “to ensure reliability of water supply in its influence area.”

Pinayuhan ng kompanya ang madla na mag-ipon na ng sapat na tubig para may magamit sa interruption period.

Kapag anila bumalik na ang supply ng tubig sa kanilang lugar ay dapat na padaluyin muna ito nang panandalian hanggang sa luminaw at gamitin na ang tubig. (SDC)