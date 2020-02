Ilang kalihim takot pumalag sa lusaw VFA — Ping

IBINUKO ni Senador Panfilo Lacson na may ilang gabinete umano ni Pangu­long Rodrigo Duterte ang hindi kumporme sa pagbasura sa Visiting Forces Agreement (VFA) ng Pilipinas sa United States.

“We talked to several cabinet members, I won’t mention at baka malasin pa. But they are actually against the abrogation, at least ‘pag kami-kami lang, ‘di sila nag-hesitate magsabi na mali ang decision to ­abrogate because we have not prepared for it,” pahayag ni Lacson sa isang forum kahapon sa Senado.

Ayon kay Lacson, maraming takot kay Duterte kaya hindi na nagtangka ang mga itong kontrahin ang gusto ng Pangulo sa pagpapawalang-bisa ng naturang trado.

“Maraming takot kay Presidente. Nag-e-express sila pero lagi sila nananantsa ba, na kung how to bring it to his attention, how to dissuade him from proceeding sa abrogation,” sabi ni Lacson.

“And sa tingin lang mukhang made up ang mind ni PRRD. But there are times na medyo parang lumalambot. But that’s where we are right now,” dagdag pa nito.

Idinagdag pa ng senador na halos lahat ng mga nakausap niyang mga opisyal ng gobyerno ay unanimous na may apprehension o pag-aalilangan at reservation sa pagpapawalang bisa ng nasabing tratado.

“Ang mga nakausap namin halos unanimous sila magsabi, not really against, but meron silang apprehensions and reservations sa pag-abrogate. Wala pa akong nakausap na all-out in supporting PRRD to abrogate,” lahad ni Lacson.

“At the very least may reservations;­ may apprehension sila sa pag-abrogate,” sambit pa ng senador. (Dindo Matining)